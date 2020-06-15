Pençe-Kartal Harekatı ne anlama geliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’dan A Haber’e özel açıklamalar

Terör örgütü PKK'ya karşı dün gece vakti başlatılan Pençe-Kartal Harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef başarılı şekilde yok edildi. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekata katılan pilotlara telsizden seslendi ve tebriklerini iletti. Peki operasyon ne anlama geliyor ve nerede icra ediliyor? Bu sorunun yanıtını A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar verdi.

"BİR KUDRET, KABİLİYET VE KAPASİTE GÖSTERİSİ"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "81 hedefin imha edildiği ve Türkiye'nin çok farklı üslerinden kalkarak onlarca uçağın katıldığı sadece savaş uçaklarının değil tanker uçaklarının erken ikaz komuta uçaklarının da dahil olduğu son derece önemli ve kapsamlı bir kudret, kabiliyet ve kapasite gösterisi var aslında. Aslında bunun Akdeniz'de yapılan güç gösterisi sonrasına tekabül etmesi son derece büyük bir anlam taşıyor." dedi.

"KARARLILIK VE CAYDIRICILIK MESAJI VAR"

Abdullah Ağar, "Sadece PKK hedeflerine yönelik yapılmasından ziyade dost ve müttefik ülkelere karşı bir güven mesajıyla birlikte Türkiye'nin karşısına geçmiş olan yerel, bölgesel ve küresel güçlere karşı verilen son derece önemli kararlılık ve caydırıcılık mesajı var." ifadelerini kullandı.

"PKK'NIN CANINI ÇOK YAKILDI"

Ağar, "Mağaraların ağzından sokulan uçak bombaları var. Bu uçak bombaları girdikleri yerde hem patlamalara hem de mühimmat patlamalarına sebebiyet veriyor. Diğer taraftan terör PKK'nın ortaya koyduğu refleksleri iyi görmek gerekiyor. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya başladılar. Avrupa'da gecenin bir yarısı protestolar yaptılar. Bu da göstermiştir ki TSK bu başarılı harekat ile PKK'nın canını çok yaktı." şeklinde konuştu.

DÜNYAYA MEYDAN OKUMA

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Suriye ve Irak'ta Kürt kardeşlerimizin kullanılmaya çalışıldığı içinde PKKYPG'nin olduğu bir terör devleti oluşumu yapılması ve bir takım siyasi hamlelerin yapıldığı bir dönemde bu harekatın yapılması büyük değer taşıyor. Tam anlamıyla bir gözdağı var. Türkiye'yi parçalamak isteyenlere gözdağı var." diye konuştu.