Kurum-Yavaş görüşmesinin perde arkası! Gazeteci Sinan Burhan: “Mansur Yavaş, AK Parti'ye bir adım daha yaklaştı”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görüşmesi siyaset gündeminde yankı uyandırdı. Gazeteci Sinan Burhan, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, görüşmede metro, kentsel dönüşüm, konut projeleri ve ODTÜ tünelinin ele alınmış olabileceğini belirtti. Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin yorumda bulunan Burhan, “Mansur Yavaş, AK Parti'ye bir adım daha yaklaştı” ifadelerini kullandı; ancak bunun kısa vadede parti değiştireceği anlamına gelmediğini vurguladı.