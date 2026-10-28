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Emekliye yeni zam formülü! Seyyanen artış, refah payı ve kök maaş düzenlemesi masada: 65 yaş üstüne ek destek gündemde
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emekliye yeni zam formülü! Seyyanen artış, refah payı ve kök maaş düzenlemesi masada: 65 yaş üstüne ek destek gündemde

Milyonlarca emeklinin gözü, Ankara'da yürütülen maaş düzenlemesi çalışmalarına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik açıklamalarının ardından, 2027 yılı öncesinde hayata geçirilmesi beklenen düzenlemenin olası detayları gündeme geldi. A Haber canlı yayınında Cansın Helvacı ile değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, kök maaşlara seyyanen zam, enflasyon artışına ilave refah payı, prim gününe göre kademeli artış ve 65 yaş üstü düşük gelirli emeklilere yönelik ek destek seçeneklerinin değerlendirildiğini belirtti. Erdem, enerji, kira ve gıda yardımlarını kapsayan sosyal desteklerin de gündemde olduğunu aktarırken, konuşulan yüzde 10-15 puanlık refah payının henüz kesinleşmediğine dikkat çekti.

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