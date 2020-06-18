Son dakika: Komandolar neden Haftanin'de? Libya'ya üst düzey ziyaret ne anlama geliyor? Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş canlı yayında anlattı |Video

Son dakika haberi... Kuzey Irak'ta Pençe-Kaplan operasyonu başarılı bir şekilde devam ederken, Türkiye'den Libya'ya üst düzey bir ziyaret gerçekleşti. Komandolar neden Haftanin'de? Libya'ya üst düzey ziyaret ne anlama geliyor? Emekli tümgeneral Beyazıt Karataş, A Haber canlı yayınında operasyonun detayları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karataş, "Sadece bir cephede değil Irak’tan Suriye’den Doğu Akdeniz’den Libya’ya hatta yurt dışında bulunan askerlerimizle birlikte bakıldığı zaman dosta güven düşmana da korku saldığını da açıkça söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kuzey Irak'ta Pençe-Kaplan operasyonu başarılı bir şekilde devam ederken, Türkiye'den Libya'ya üst düzey bir ziyaret gerçekleşti. Komandolar neden Haftanin'de? Libya'ya üst düzey ziyaret ne anlama geliyor? Emekli tümgeneral Beyazıt Karataş, A Haber canlı yayınında operasyonun detayları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Karataş'ın açıklamalarından satır başları;

NEDEN HAFTANİN?

Kritik tepelerin kritik geçit noktalarındaki yerleri kontrol altına alarak üst bölgeleri de teşkil etmek için bu harekatı yapmıştır.

LİBYA'YA ÜST DÜZEY ZİYARET

Irak'la ilgili bir faaliyet bir harekat yapıyorsanız bunu sesi Doğu Akdeniz'den ve hatta Libya'dan duyulacaktır diyorduk. Libya'da ne işimiz var dendiğinde artık ilerden savunma ülkenin güvenliğinin sağlanması açısından bazı adımlar atılması gerekiyor. O zaman Somali'de ne işimiz var? Katar'da ne işimiz var? Afganistan'da ne işimiz var diye sormaya başlarsak eğer bunun sonu farklı yerlere gider.

HEM SAHADA HEM MASADA

Türkiye önemli atılımlar yaptı. Sarrac'la birlikte Türk heyeti gelişmelerin son durumunu önümüzdeki dönem içerisinde yavaş yavaş askeri faaliyetlerin azalmasıyla birlikte ekonomik faaliyetler politik gelişmeler ve güvenlikle ilgili konuları görüşmeleri önemli. Bunun bir yansıması da şu siz orada bayrak gösteriyorsunuz ama aynı zamanda temsilcilerinizle birlikte o sahaya giderek oradaki varlığınızı tüm dünyaya daha yüksek sesle duyurma imkanı sağlamış göstermiş oluyorsunuz.

TÜRKİYE DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU SALIYOR

Bunların hepsini değerlendirdiği zaman şu anda başarılı bir harekat geçmişte olduğu gibi devam ediyor. Şimdi ara – bul – imha yöntemi uyguluyor silahlı kuvvetlerimiz. Aslında akılda kalması açısından benim her zaman kullandığım bir yöntem var havacı olarak. Tespit, teşhis ve tahrip (3T). Türkiye bunları çok başarılı bir şekilde yapıyor. Türkiye şunu da göstermiş oluyor sadece bir cephede değil Irak'tan Suriye'den Doğu Akdeniz'den Libya'ya hatta yurt dışında bulunan askerlerimizle birlikte bakıldığı zaman dosta güven düşmana da korku saldığını da açıkça söyleyebilirim.