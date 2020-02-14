14 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
14.02.2020

İstanbul'da silahlı suç örgütüne şafak vakti operasyon |Video

İstanbul’da silahlı suç örgütüne yönelik il genelinde yapılan operasyonda çok sayıda adrese şafak baskını yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı suç örgütüne üye oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Uzun süredir takip edilen örgüte yönelik Pendik, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece ilçelerinde olmak üzere kent genelinde şafak baskını yapıldı. Çok sayıda farklı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, özel harekat polisleri koçbaşı ile içeri girdi. Şüpheliler yakalanırken, ekipleri evde silahlı suç örgütüne üye oldukları ileri sürülen şüphelileri gözaltına aldı. Adreslerde aramalar gerçekleştirildi.

Baskın yapılan adreslerden biri de Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Leylek sokakta bulunan bir apartmandı. Özel harekat polislerinin desteğiyle içeri giren ekipleri, evde arama yaptı. Yapılan aramanın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İdlib'de göç dalgası hızlandı
İdlib'de göç dalgası hızlandı
Silahlı suç örgütüne şafak vakti operasyon
Silahlı suç örgütüne şafak vakti operasyon
63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi!
63 rejim unsuru etkisiz hale getirildi!
Ekrem İmamoğlu hizmet değil yalan üretti!
Ekrem İmamoğlu hizmet değil yalan üretti!
CHP'de kaset dizaynı
CHP'de kaset dizaynı
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda çalışmalar durma noktasına geldi
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda çalışmalar durma noktasına geldi
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü
Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü
CHP'li Yalova belediyesinde 22 milyonluk vurgun!
CHP'li Yalova belediyesinde 22 milyonluk vurgun!
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşecek!
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ile görüşecek!
İlker Başbuğ ile FETÖ tarihine yolculuk
İlker Başbuğ ile FETÖ tarihine yolculuk
İdlib’de neler oluyor? Harita üzerinde tek tek anlatıldı
İdlib’de neler oluyor? Harita üzerinde tek tek anlatıldı
Daha Fazla Video Göster