Son dakika: İstanbul'da deprem sonrası ilk görüntüler | Valilik son depremle ilgili açıklama yaptı

Son dakika haberleri... İstanbul'da yaşanan son deprem sonrası ilk görüntüler. Merkez Üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan depremin ise büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. İşte 24 Eylül Perşembe İstanbul'da hissedilen deprem sonrası ilk görüntüler... Öte yandan İstanbul Valiliği yaşanan son depremle ilgili açıklama yapıldı ve "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu anda yok" ifadeleri kullanıldı.