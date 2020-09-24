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Son dakika: İstanbul'da deprem sonrası ilk görüntüler | Valilik son depremle ilgili açıklama yaptı

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Giriş: 24.09.2020 16:59
Güncelleme:24.09.2020 17:09
Son dakika haberleri... İstanbul'da yaşanan son deprem sonrası ilk görüntüler. Merkez Üssü Marmara Ereğlisi açıkları olan depremin ise büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. İşte 24 Eylül Perşembe İstanbul'da hissedilen deprem sonrası ilk görüntüler... Öte yandan İstanbul Valiliği yaşanan son depremle ilgili açıklama yapıldı ve "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu anda yok" ifadeleri kullanıldı.
Son dakika: İstanbulda hissedilen son depremin büyüklüğü ve merkez üssü belli oldu İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SON DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE MERKEZ ÜSSÜ BELLİ OLDU

Son dakika: İstanbulda deprem mi oldu? 24 Eylül AFAD, Kandilli İstanbul deprem merkez üssü neresi? İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 24 EYLÜL AFAD, KANDİLLİ İSTANBUL DEPREM MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?
Son dakika: İstanbulda deprem sonrası ilk görüntüler | Valilik son depremle ilgili açıklama yaptı İSTANBUL'DA DEPREM SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER | VALİLİK SON DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul'da hissedilen son depremin büyüklüğü ve merkez üssü belli oldu
İstanbul'da hissedilen son depremin büyüklüğü ve merkez üssü belli oldu
Son dakika: İstanbul'da deprem sonrası ilk görüntüler
Son dakika: İstanbul'da deprem sonrası ilk görüntüler
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