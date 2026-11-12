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Bursa'da korku dolu anlar! İnşaat iskelesi yola devrildi: Park halindeki 2 araçta hasar oluştu
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa'da korku dolu anlar! İnşaat iskelesi yola devrildi: Park halindeki 2 araçta hasar oluştu

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi'nde, bir inşaatta kurulu bulunan iskele henüz belirlenemeyen bir nedenle yola devrildi. Park halindeki 2 aracın üzerine düşen iskele, maddi hasara yol açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken inşaat alanında yeterli güvenlik önlemi alınmadığını öne süren mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için yetkililere önlem alınması çağrısında bulundu.

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