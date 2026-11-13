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Mudanya sahilinde son durum: Fırtına sonrası sakinlik hakim! BUDO 9 seferini iptal etti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mudanya sahilinde son durum: Fırtına sonrası sakinlik hakim! BUDO 9 seferini iptal etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'nin tamamı için yaptığı sarı kodlu fırtına uyarısının ardından Bursa'da gece saatlerinde hızı yer yer 70 kilometreyi bulan rüzgar, ağaç devrilmelerine ve çatı uçmalarına yol açtı. Sabah saatlerinde ise fırtınadan en çok etkilenen noktalardan biri olan Mudanya sahilinde sakin bir havanın hakim olduğu görüldü. Bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Fatih Mısır, deniz ulaşımında BUDO'nun olası fırtına nedeniyle bugün saat 16.00'ya kadar planlanan 9 seferini iptal ettiğini bildirirken, şu an 20 derece civarında olan hava sıcaklığının yarın sağanak yağışla birlikte 10 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini duyurdu.

Büşra Arga
Editör
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