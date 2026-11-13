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Paşinyan'ın Antalya paylaşımları gündem oldu: Anamur muzunu cebine koyup İrlanda'ya uçtu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Paşinyan'ın Antalya paylaşımları gündem oldu: Anamur muzunu cebine koyup İrlanda'ya uçtu

Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesindeki temaslarını ve ziyaretlerini anbean paylaşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya paylaşımlarıyla zirvenin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Türkiye ziyaretinin ardından "Yolda lazım olur" diyerek cebine koyduğu Anamur muzuyla İrlanda'nın başkenti Dublin'e uçan Paşinyan'ın görüntüleri ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri, canlı yayında Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve program sunucusu tarafından değerlendirildi.

Büşra Arga
Editör
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