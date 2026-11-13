"Hedef Nokta" narkotik operasyonlarının perde arkasını görüntüledi!

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş’ın hazırlayıp sunduğu "Hedef Nokta" dosyası, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine karşı verdiği amansız mücadeleyi adım adım takip etti. Kameraman Özden Kul ile birlikte gece boyu süren nefes kesen operasyonlara canlı canlı katılan Mehmet Karataş, günler süren teknik ve fiziki takibin ardından özel harekat desteğiyle düzenlenen baskınların her anını görüntüledi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın kararlılık mesajlarıyla öne çıkan operasyonda, uyuşturucu imalathanesine çevrilen bir evin buzdolabından satışa hazır tam 17 paket uyuşturucu madde ile imalatta kullanılan mikser, hassas terazi ve poşetleme makinesi ele geçirilirken 1 şüpheli de kıskıvrak yakalandı.