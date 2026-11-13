Ara tatil zili bugün çalıyor! 17 milyon öğrenci 9 günlük ara tatile çıkıyor: İşte 2026-2027 tatil takvimi

Türkiye genelinde 17 milyon öğrenci bugün son ders zilinin çalmasıyla birlikte hafta sonları dahil yaklaşık 9 gün sürecek birinci ara tatile çıkıyor. Okul önünden son durumu paylaşan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, öğrencilerin 23 Kasım'da yeniden ders başı yapacağını bildirirken, uzmanların tatil sürecinde ekran kullanımı ve ders çalışma düzenine ilişkin kritik uyarılarını aktardı. Öte yandan 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında yarıyıl tatili, ikinci dönem başlangıcı ve yıl sonu kapanış tarihleri de netleşmiş durumda.