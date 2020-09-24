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Son dakika: İstanbul'da hissedilen son depremin büyüklüğü ve merkez üssü belli oldu

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Giriş: 24.09.2020 17:07
Güncelleme:24.09.2020 17:08
Son dakika haberleri... İstanbul'da hissedilen son depremin merkez üssünün Tekirdağ Marmara Ereğlisi olduğu ve depremin İstanbul'un Avrupa yakasındaki ilçelerinde de hissedildiği açıklandı. Öte yandan depremin büyüklüğünün ise 4,2 olduğunu belirtildi. Son dakika haberleri... İstanbul'da hissedilen son depremin merkez üssünün Tekirdağ Marmara Ereğlisi olduğu ve depremin İstanbul'un Avrupa yakasındaki ilçelerinde de hissedildiği açıklandı. Öte yandan depremin büyüklüğünün ise 4,2 olduğunu belirtildi.
İstanbul'da hissedilen son depremin büyüklüğü ve merkez üssü belli oldu
İstanbul'da hissedilen son depremin büyüklüğü ve merkez üssü belli oldu
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