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Son dakika: İstanbul'da hissedilen son depremin büyüklüğü ve merkez üssü belli oldu
Son dakika haberleri... İstanbul'da hissedilen son depremin merkez üssünün Tekirdağ Marmara Ereğlisi olduğu ve depremin İstanbul'un Avrupa yakasındaki ilçelerinde de hissedildiği açıklandı. Öte yandan depremin büyüklüğünün ise 4,2 olduğunu belirtildi. Son dakika haberleri... İstanbul'da hissedilen son depremin merkez üssünün Tekirdağ Marmara Ereğlisi olduğu ve depremin İstanbul'un Avrupa yakasındaki ilçelerinde de hissedildiği açıklandı. Öte yandan depremin büyüklüğünün ise 4,2 olduğunu belirtildi.