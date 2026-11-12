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Türkiye 1-2 Belçika Uluslar Ligi maç özeti
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Türkiye 1-2 Belçika Uluslar Ligi maç özeti

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 5. hafta maçında A Milli Takımımız evinde Belçika'ya mağlup oldu. İşte maçın özeti...

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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