Askeri helikopter neden kaza kırıma uğradı?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy bölgesinde, Tulga Havaalanı'ndan havalandıktan hemen sonra kaza kırıma uğrayan S-70 tipi askeri eğitim helikopterinde 4 askerimiz şehit oldu. A Haber muhabiri Mehmet Türel ve kameraman Turgut Yaman gün ağarmasıyla birlikte enkazın bulunduğu noktadan son bilgileri aktarırken, kahraman pilotların düşüş esnasında son bir manevrayla helikopterin evlerin üzerine düşmesini önlediği ortaya çıktı. Kazayla ilgili 3 savcı görevlendirilirken, kimlikleri belirlenen şehitlerimizin Malatya'da düzenlenecek törenin ardından bugün memleketlerine uğurlanacağı bildirildi.