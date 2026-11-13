42 ilde yasa dışı panel operasyonu: Avcı sistemiyle 101 şüpheli tespit edildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geliştirdiği "Avcı" sistemi, siber dünyadaki suç odaklarına nefes aldırmıyor. Sosyal medya üzerinden vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren ve "panel" adı verilen sistemlerle bu bilgileri satan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 42 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında tespit yapılan 101 şüpheliden 70'inin üzerinde kişi gözaltına alınırken, zanlıların Rojin Kabaiş ve Ahmet Minguzzi gibi toplumda infial yaratan olaylar üzerinden tehditler savurduğu da ortaya çıktı.