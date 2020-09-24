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Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Eylül AFAD, Kandilli İstanbul deprem merkez üssü neresi?

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Giriş: 24.09.2020 16:53
Güncelleme:24.09.2020 16:53
Son dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi. Saat 16.38'de yerin 12.9 kilometre altında meydana gelen deprem kent genelinde büyük panik yarattı. İşte 24 Eylül AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, son depremler listesi...
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