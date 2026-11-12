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Malatya’da askeri helikopterin alev aldığı anlar kamerada
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Malatya’da askeri helikopterin alev aldığı anlar kamerada

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırıma uğrayan ve 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi askeri helikopterin düşmesinin ardından alev aldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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