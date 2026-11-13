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İstanbul yeni güne kuvvetli rüzgâr ve yoğun trafikle başladı! Yarım saatte yüzde 65'e çıkması bekleniyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul yeni güne kuvvetli rüzgâr ve yoğun trafikle başladı! Yarım saatte yüzde 65'e çıkması bekleniyor

Megakent İstanbul'da sabah saatlerinde sahile yakın bölgelerde ve yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgar etkisini gösterirken, haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu da giderek artıyor. Haliç Köprüsü üzerinden kentteki son durumu paylaşan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, İstanbul genelinde trafik yoğunluğunun yüzde 45 seviyesinde seyrettiğini bildirdi. Avrupa Yakası'nda yüzde 44, Anadolu Yakası'nda yüzde 47 olarak ölçülen yoğunluğun yarım saat ile bir saat içerisinde yüzde 60-65 bandına ulaşması bekleniyor.

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