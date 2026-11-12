Belçika mağlubiyeti sonrası Sergen Yalçın'dan dikkat çeken açıklamalar! Arda Güler'e övgü, savunmaya eleştiri

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika mağlubiyetinin ardından Sergen Yalçın, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk 30 dakikada oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını ancak sonraki 15 dakikada üstünlüğü rakibe verdiklerini belirten Yalçın, savunma hataları ve fiziksel eksikliklere dikkat çekti. Arda Güler'in performansını öven deneyimli teknik adam, Oğuz tercihinin gerekçesini açıklayarak takımın geleceğinden umutlu olduğunu söyledi.