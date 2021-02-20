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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini A Haber'de açıkladı

A Haber
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Giriş: 20.02.2021 23:36
Güncelleme:20.02.2021 23:46
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu A Haber canlı yayınında açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında Gara'ya giden HDP'li vekilin kim olduğunu açıkladı. Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

Anneler niye Diyarbakır HDP İl Binası'nın önünde oturuyor? Çocuklar oradan dağa gönderiliyor. Esenyurt'ta, Batman'da Aydın'da neden o resimler çıktı? Sadece gençlerin olduğu odalarda bu fotoğraflar var.

2017 yılında terör örgütüne katılan bir kişi bundan yaklaşık kısa bir süre önce bizim iknamız sonucu Türkiye'ye teslim oldu. Ailesinin de katkısı oldu. Bunlar geldikleri zaman, terör örgütününü en büyük korkusu bunlarla yapmış olduğumuz mülakatlardır. Bu mülakatların içerisinde, tespit ettiğimiz bir süreç oluştu. 2017 yılında bu ilk önce Nusaybin ve Kızıltepe'ye geliyor. 2017'nin başında sosyal medyadan sosyal medyadan tanışt��ğı birinin kendisini ikna etmesiyle terör örgütüne katılmayı kabul ediyor. Ardından hemen kendisine hemen bir telefon numarası veriliyor. Kendisine verilen telefon numarası veriliyor O da Siirt eski Milletvekili Hatice Kocaman. Onun yol göstermesiyle beraber terör örgütüne katılıyor.

"GARA'YA GİDEN HDP'Lİ VEKİL DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR"

Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir.

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