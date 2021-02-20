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0){for(t=0;t
21 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Irak İran Suriye ve Türkiye'de ne kadar PKK'lı terörist var? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı Irak İran Suriye ve Türkiye'de ne kadar PKK'lı terörist var? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı Giriş: 20.02.2021 23:27 Güncelleme:20.02.2021 23:32 A Haber özel yayınına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, yurt içinde bulunan PKK'lı terörist sayısının 300'ün altına indiğini söylerken Irak, İran ve Suriye'deki toplam terörist sayısının ise 18 binin üzerinde olduğunu söyledi. DİĞER