Başkan Erdoğan'dan fon tartışmalarına ilişkin "puslu hava" uyarısı! AK Parti'yi hedef alan suçlamalara tepki
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fon tartışmaları üzerinden AK Parti'nin hedef alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tartışmalar kapsamında yöneltilen suçlamalara karşı "puslu hava" uyarısı yapan Başkan Erdoğan, "AK Parti'nin iç kalesine saldırarak Türkiye'nin surlarında gedik açmak isteyenler var." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarının ayrıntıları ve siyasi gündeme yansımaları analiz haberinde ele alındı.
Doğukan HavuzEditör
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