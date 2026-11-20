Yaralılara yardım edenlere araç çarptı! Kaza yerinde hayat kurtaran güvenlik önlemleri neler?

Trafik kazasında yaralananlara yardım etmek isteyen kişilere başka bir araç çarptı. Yaşanan olay, kaza yerinde alınması gereken güvenlik önlemlerini yeniden gündeme getirdi. Peki, benzer kazaların önüne geçmek için nelere dikkat edilmeli? Kazaya karışan araçlara ve yaralılara nasıl müdahale edilmeli? Ayrıntıları Bursa'dan A Haber muhabiri Fatih Mısır ve güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitmeni Emrehan Altınörs aktardı.