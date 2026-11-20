Trump hattın ucunda, Avrupa hedefte! Almanya'daki Ukrayna toplantısında neler yaşandı?
ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da düzenlenen Ukrayna konulu toplantıya sürpriz bir telefon bağlantısıyla katıldı. Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı milyarlarca avroluk yardımı eleştiren Trump'ın açıklamaları dikkat çekti. Peki, toplantıda neler yaşandı? Trump, Avrupa ülkelerine hangi mesajları verdi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
Doğukan HavuzEditör
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