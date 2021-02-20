21 Şubat 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan A Haber'e flaş sözler: Karayılan'la ilgili verdiğimiz sözü tutacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan A Haber'e flaş sözler: Karayılan'la ilgili verdiğimiz sözü tutacağız

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2021 22:27
Güncelleme:20.02.2021 22:42
Dış güçlerden de büyük yardım alan terör örgütü PKK ile yapılan mücadelede önemli noktaya değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çok büyük bir güçle mücadele ediyoruz” dedi. Bakan Soylu, "Eren'i (Bülbül) şehit edenleri mezarı başında asmak ahdımdı. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Çekin Sayın Cumhurbaşkanımızı bu sistemin arkasından. Bakın bize bir adım attırırlar mı? Hayatta attırmazlar. Çok büyük bir güçle mücadele ediyoruz. Karayılan'la ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Afrin olmazdı, diyorlardı ama oldu. Türkiye bir yandan terörle mücadele ediyor bir yandan da hastane, otoyol yapıyor. Bizi çekemeyenlerin esas çözemediği Türkiye'nin ortaya koyduğu bu dinamiktir." mesajını verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye 'Kandil' yanıtı
Bakan Soylu'dan Bahçeli'ye 'Kandil' yanıtı
Bakan Soylu açıkladı: Videolar gösterilince...
Bakan Soylu açıkladı: Videolar gösterilince...
Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı
Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı
Irak İran ve Suriye'de ne kadar PKK'lı terörist var?
Irak İran ve Suriye'de ne kadar PKK'lı terörist var?
Teröristler Türkiye'ye nereden sızıyor?
Teröristler Türkiye'ye nereden sızıyor?
HDP terör örgütünün partisidir
"HDP terör örgütünün partisidir"
Karayılan'la ilgili verdiğimiz sözü tutacağız
"Karayılan'la ilgili verdiğimiz sözü tutacağız"
Terör örgütünün bütün akademileri Gara'da
"Terör örgütünün bütün akademileri Gara'da"
İçişleri Bakanı Soylu: 15 Temmuz milat oldu
İçişleri Bakanı Soylu: 15 Temmuz milat oldu
İBB, CHP'li isimler ve eşlerine çalışıyor! Lüks otelde akşam yemeği keyfi yaptılar
İBB, CHP'li isimler ve eşlerine çalışıyor! Lüks otelde akşam yemeği keyfi yaptılar
Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Diyarbakır...
Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Diyarbakır...
Yurt içinde kaç PKK'lı kaldı?
Yurt içinde kaç PKK'lı kaldı?
Daha Fazla Video Göster