İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör örgütünün bütün akademileri Gara'da

A Haber özel yayınında Gara operasyonuna dair çarpıcı açıklamalarda bulununan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütünün bütün akademilerinin Gara'da olduğunu söyledi. Bakan Soylu, Gara'ya düzenlenen harekatın önemi harita üzerinde anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

Hakurk, bu gölgeye girebilmeyi hemen temin eder. Buradan aynı zamanda, Kandil ve Sincar'a da direkt geçilebiliyor. Gara neyi ifade ediyor? Kandil koridoru, Suriye koridoru, Sincar koridorunun geçiş alanı Gara'dır. Gara'nın ikinci önemli özelliği ise, PKK'nın tüm eğitim merkezli buradadır. Gara, savunulması çok kolay bir alandır, tepeleri olan bir alandır.