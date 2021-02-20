Teröristler Türkiye'ye nereden sızıyor? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de harita üzerinde anlattı

A Haber yayınına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman A Haber canlı yayınında Gara harekatının önemini harita üzerinde anlattı. Bakan Soylu teröristlerin sınır hattından nasıl sızdığını, Gara'nın önemini, PKK'lı teröristlerin bölgede nasıl barındıklarını tek tek gösterdi. Bakan Soylu, Gara'daki tek hedefin terör yuvalarını yok etmek olduğunu ifade etti.

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