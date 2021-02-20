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0){for(t=0;t
21 Şubat 2021, Pazar
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Teröristler Türkiye'ye nereden sızıyor? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de harita üzerinde anlattı Teröristler Türkiye'ye nereden sızıyor? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'de harita üzerinde anlattı Giriş: 20.02.2021 23:19 Güncelleme:20.02.2021 23:19 A Haber yayınına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman A Haber canlı yayınında Gara harekatının önemini harita üzerinde anlattı. Bakan Soylu teröristlerin sınır hattından nasıl sızdığını, Gara'nın önemini, PKK'lı teröristlerin bölgede nasıl barındıklarını tek tek gösterdi. Bakan Soylu, Gara'daki tek hedefin terör yuvalarını yok etmek olduğunu ifade etti. DİĞER