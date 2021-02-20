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İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'nin yapısını 1960 darbesi bozdu

A Haber
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Giriş: 20.02.2021 22:16
Güncelleme:20.02.2021 22:17
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Türkiye'de bugüne kadar yaşanan her darbenin 1960 yılında yaşanan darbeyi ayakta tutmak için yapıldığını söyledi.
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