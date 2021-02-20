İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'nin yapısını 1960 darbesi bozdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Türkiye'de bugüne kadar yaşanan her darbenin 1960 yılında yaşanan darbeyi ayakta tutmak için yapıldığını söyledi.

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