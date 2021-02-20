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İçişleri Bakanı Soylu: 15 Temmuz milat oldu

A Haber
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Giriş: 20.02.2021 22:32
Güncelleme:20.02.2021 22:42
A Haber canlı yayınına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "15 Temmuz bizim için milat oldu. Sebebi, artık istihbaratınızı yönlendirmeye çalışanlar, doğru bilgiyi size yanlış aktarmaya çalışanlar artık yok." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz bizim için milat oldu. Sebebi, artık istihbaratınızı yönlendirmeye çalışanlar, doğru bilgiyi size yanlış aktarmaya çalışanlar artık yok.

1979'da PKK 120 kadro elemanıyla Suriye'ye geçti. Neden? Çünkü orada kendisini eğitmek, felsefesini tam anlamıyla eğitmek, ondan sonraki hedeflerini gerçekleştirmek için. Daha sonra Haftanin, Metina ve Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk'a geçtiler.

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