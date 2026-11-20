Altın ve gümüşte sert düşüş! Peki, ne zaman yükselir? Takip edilecek kritik seviyeler

Ekonomist Doç. Dr. Yüksel Okşak, A Haber yayınında yeni güne yüzde 4'e yakın kayıpla başlayarak 3 bin 516 dolar seviyesine gerileyen altın fiyatlarındaki düşüşün nedenlerini değerlendirdi. ABD tarafındaki faiz artışı beklentileri ile açıklanan toplantı tutanaklarının kısa vadede altın üzerinde negatif bir tablo oluşturduğunu belirten Okşak, buna karşın gelinen seviyelerin bir alım fırsatı sunduğunu ifade ederek 3 bin 600 dolar, 3 bin 500 dolar ve 3 bin 450 dolar seviyelerine dikkat çekti.