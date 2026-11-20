Yapay zeka devriminde dudak uçuklatan servet! Anthropic çalışanlarının hisseleri milyonlarca dolar değerinde
Yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme, teknoloji şirketlerinin çalışanlarına sağladığı hisse kazançlarını gündeme taşıdı. ABD merkezli Anthropic şirketinde çalışanların yüzde 96'sının hisse varlıklarının değerinin 1 milyon dolara ulaştığı öne sürüldü. İddiaya göre yüzlerce çalışanın hisselerinin değeri ise 100 milyon doları aştı.
Doğukan HavuzEditör
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