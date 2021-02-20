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20 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Diyarbakır caddeleri Paris'ten Londra'dan farklı değil Giriş: 20.02.2021 22:26 Güncelleme:20.02.2021 22:27 Gündeme dair A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu'da sürdürülen terörle mücadeledeki yaşananları anlattı. Türkiye'nin son yıllardaki terörle mücadelesindeki başarıya dikkat çeken Bakan Soylu, Diyarbakır caddelerinin Paris'ten ve Londra'dan farklı olmadığını dile getirdi. DİĞER