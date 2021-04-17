Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açık açık uyardı: Bunu kim yaparsa ikametini iptal ederim, acımam

Son dakika haberine göre İstanbul'da Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Değerlenlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Açık söylüyorum, kim ikamet sahibi ve pasaportuyla bu işi istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim hemen. Elimde böyle bir yetki var, acımam da." ifadelerini kullandı. "Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Muafiyetler zaman ve güzergahla sınırlıdır." diyen Bakan Soylu, 'Ben kamu görevlisiyim, avukatım, çiftçiyim' deyip gün boyu kısıtlamalardan muaf olduğunu sanan, bakkala markete gidiyorum deyip tüm şehri gezmeye kalkan olursa buna kesinlikle müsaade etmeyin.' dedi.