Son dakika haberi... Salgınla mücadele nasıl ilerliyor? Koronavirüs hayatımızdan ne zaman çıkacak? Uzman profesör canlı yayında yanıtladı |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele son vaka sayıları ne ifade ediyor? Pik noktaya ulaşıldı mı? Koronavirüs salgını Türkiye'de ne zaman bitecek? Salgınla mücadele nasıl ilerliyor? Koronavirüs hayatımızdan ne zaman çıkacak? Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı. Köktürk, "Pik noktayı gördüğümüzü düşünmüyorum" ifadelerini kullanarak ikinci pik noktası uyarısı yaptı.

Koronavirüsle mücadele son vaka sayıları ne ifade ediyor? Pik noktaya ulaşıldı mı? Koronavirüs salgını Türkiye'de ne zaman bitecek? Salgınla mücadele nasıl ilerliyor? Koronavirüs hayatımızdan ne zaman çıkacak? Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

İKİNCİ PİK UYARISI

Köktürk, "Pik noktayı gördüğümüzü düşünmüyorum" ifadelerini kullanarak "Son birkaç gündür gelen veriler oldukça sevindirici ancak rehavete kapılmamak lazım. Çünkü daha pik noktayı gördüğümüzü düşünmüyorum. Daha çıkabiliriz. İnişe tekrar geçmemizi kesin olarak görmemiz lazım. Gidişat olumlu ama sakın gevşemeyin bu gevşeme olursa ikinci piki tekrar yakalarız." ifadelerini kullandı.