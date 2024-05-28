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Gazze konuşması engellenen Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sittah A Haber’de: İsrail kadar Batı ülkeleri de suçlu

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 12:43
Katil İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği savaş suçunu anlattığı için Avrupa'ya girişi engellenen Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sittah, A Haber'e özel açıklama yaptı. Sittah, Gazze'deki katliamda İsrail'in olduğu kadar Batı'lı ülkelerin de parmağının olduğunu söyledi.
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