Gazze konuşması engellenen Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sittah A Haber’de: İsrail kadar Batı ülkeleri de suçlu

Katil İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği savaş suçunu anlattığı için Avrupa'ya girişi engellenen Glasgow Üniversitesi Rektörü Ghassan Abu Sittah, A Haber'e özel açıklama yaptı. Sittah, Gazze'deki katliamda İsrail'in olduğu kadar Batı'lı ülkelerin de parmağının olduğunu söyledi.

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