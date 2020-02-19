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19.02.2020

Osman Kavala neden yeniden gözaltına alındı? Avukat Mehmet Sarı A Haber canlı yayınında kararı yorumladı |Video

Osman Kavala'nın Gezi Parkı Davası'ndan tartışmalı beraat kararı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Osman Kavala neden yeniden gözaltına alındı? TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı, A Haber canlı yayınında kararı yorumladı. Sarı, Kavala'nın beraat edilmesi kararıyla ilgili "Bir hukukçu olarak verilen karardan tatmin olmadım" ifadelerini kullandı.

Osman Kavala'nın Gezi Parkı Davası'ndan tartışmalı beraat kararı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Osman Kavala neden yeniden gözaltına alındı? TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı, A Haber canlı yayınında kararı yorumladı.

ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR ÖNCÜ KARAR

Avukat Sarı, daha önce verilen beraat kararından hukukçu olarak tatmin olmadığını belirterek, "Gezi gerçekleştikten sonra Osman Kavala hakkında yürütülen dava hakkında, henüz karar evresine gelmeden, henüz daha tanıklar ve benzeri aşaması devam ederken İnsan Hakları Mahkemesi'nde direk Osman Kavala hakkında 'anayasal düzeni yıkmaya tenezzül etmemiştir' şeklinde tanımlama yapılmak suretiyle tahliyelerine karar verilmesini istenmiştir. Burada hukuka aykırılıklar varsa kişilerin haklarının ihlal edildiği boyutunda bir durum varsa bununla ilgisi tespitlerin yapılmasını yapıp giderilmesini istemektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında alışık olmadığımız tarza bir öncü karar geldiğini ifade etmem lazım."

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Son dakika: Osman Kavala hakkında gözaltı kararı! SON DAKİKA: OSMAN KAVALA HAKKINDA GÖZALTI KARARI!
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Bu adam bence Hem yunan Hem fransız Hem de amerikan ajanı,doğduğu yere okuduğu ülkelere ziyarete gittiği yerlere bakın.bir iş adamı gezi parkı olaylarına neden karışsın çünkü onun iplerini ellerinde tutan bu gün suriye de Akdeniz de Kıbrıs ta libya da mısır da sudan da somali de ırak ta hep karşımıza çıktı bu işler tesadüf olamaz gezi olaylarıyla içte patlatılan bombalarla pkk ve diğer terör örgütleriyle başaramadıklarını bu gün suriye de açıkça ortaya koyan bizi cehenneme çekmek isteyen yüz üstü bırakan müttefiklerimiz suriyeden büyük bir göçün Ülkemiz kapısını zorlayarak geçmelerini sağlayıp iktidar karşıtlarını ve iktidar yanlılarını da kandırarak suriyeliler konusuyla iç huzursuzluk çıkararak Türkiyeyi karıştırıp Cumhur başkanımızı yerinden etmek ve kendilerinin anlaşabileceği teslimiyetçi birilerini iktidara taşımak niyet ve istekleri olabilir. Bu nedenle sınır bizim namusumuz o sınırı ve kapılarını iyi tutmamız gerek biz yardım etmeyelim demiyorum bu geçişi engelleyelim

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evet0
hayır0
cevapla 19.02.2020 12:45
Izleyici almanya Izleyici almanya

Bunlari turklikden cikarip turkiyeye yasal koymali baskalarinin usakligini yapanlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.02.2020 12:45
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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