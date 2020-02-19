Osman Kavala neden yeniden gözaltına alındı? Avukat Mehmet Sarı A Haber canlı yayınında kararı yorumladı |Video

Osman Kavala'nın Gezi Parkı Davası'ndan tartışmalı beraat kararı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Osman Kavala neden yeniden gözaltına alındı? TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı, A Haber canlı yayınında kararı yorumladı. Sarı, Kavala'nın beraat edilmesi kararıyla ilgili "Bir hukukçu olarak verilen karardan tatmin olmadım" ifadelerini kullandı.

Osman Kavala'nın Gezi Parkı Davası'ndan tartışmalı beraat kararı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Osman Kavala neden yeniden gözaltına alındı? TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı, A Haber canlı yayınında kararı yorumladı.

ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR ÖNCÜ KARAR

Avukat Sarı, daha önce verilen beraat kararından hukukçu olarak tatmin olmadığını belirterek, "Gezi gerçekleştikten sonra Osman Kavala hakkında yürütülen dava hakkında, henüz karar evresine gelmeden, henüz daha tanıklar ve benzeri aşaması devam ederken İnsan Hakları Mahkemesi'nde direk Osman Kavala hakkında 'anayasal düzeni yıkmaya tenezzül etmemiştir' şeklinde tanımlama yapılmak suretiyle tahliyelerine karar verilmesini istenmiştir. Burada hukuka aykırılıklar varsa kişilerin haklarının ihlal edildiği boyutunda bir durum varsa bununla ilgisi tespitlerin yapılmasını yapıp giderilmesini istemektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarında alışık olmadığımız tarza bir öncü karar geldiğini ifade etmem lazım."