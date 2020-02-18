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18.02.2020

Gezi Parkı olaylarının kronolojisi |Video

Gezi Davası'ndaki tartışmalı karar sonrası, Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında Gezi Parkı olaylarının kronolisini aktardı. Gezi Parkı olaylarında neler yaşandı? FETÖ 'Gezi Olayları'nın neresindeydi? Tüm detaylar A Haber ekranlarında...
Gezi bir darbe girişimi miydi? Gezi Davasındaki karar ne anlama geliyor? |Video GEZİ BİR DARBE GİRİŞİMİ MİYDİ? GEZİ DAVASI'NDAKİ KARAR NE ANLAMA GELİYOR? |VİDEO
Melih Altınok: Gezi Parkında Türkiyenin çalınan geleceği var |Video MELİH ALTINOK: GEZİ PARKI'NDA TÜRKİYE'NİN ÇALINAN GELECEĞİ VAR |VİDEO
Gezi Parkı Davasında karar çıktı! Avukat Yasin Şamlı A Haber canlı yayınında kararı değerlendirdi |Video GEZİ PARKI DAVASI'NDA KARAR ÇIKTI! AVUKAT YASİN ŞAMLI A HABER CANLI YAYININDA KARARI DEĞERLENDİRDİ |VİDEO

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