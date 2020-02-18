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18.02.2020
Gezi Parkı olaylarının kronolojisi |Video
Gezi Davası'ndaki tartışmalı karar sonrası, Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında Gezi Parkı olaylarının kronolisini aktardı. Gezi Parkı olaylarında neler yaşandı? FETÖ 'Gezi Olayları'nın neresindeydi? Tüm detaylar A Haber ekranlarında...
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