İsrail seçimlerinde tarihi kilitlenme: Netanyahu meclis çoğunluğunu kaybetti, Arap partileri kilit konuma geldi!

İsrail'de yapılan kritik seçimlerin ardından sandıktan kesin bir zafer çıkmazken, katil Netanyahu liderliğindeki iktidar koalisyonu meclis çoğunluğunu kaybetti ancak partisi Likud ile yarışı birinci sırada tamamladı. Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun hükümet kurabilmesi için kilit aktör haline gelen Arap partilerinin tavrı belirleyici rol oynarken, AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Yardımcısı Enes Canlı, Tel Aviv’den son durumu anbean aktardı.