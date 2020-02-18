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18.02.2020

Melih Altınok: Gezi Parkı'nda Türkiye'nin çalınan geleceği var |Video

Gezi Davası'nda verilen karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, A Haber canlı yayınında karar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Altınok, “Gezide hayatını kaybeden insanlar var, yaralanan kamu görevlileri var Türkiye’nin çalınan geleceği var" ifadelerini kullandı

Gezi Davası'nda verilen karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, A Haber canlı yayınında karar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE'NİN ÇALINAN GELECEĞİ VAR

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, "Gezide hayatını kaybeden insanlar var, yaralanan kamu görevlileri var, Türkiye'nin çalınan geleceği var. Günlerce ekonomiyi durdurdular. Ülkenin ekonominin, ihracatın en iyi olduğu dönemler. Faizlerin yüzde 4 olduğu dönemler. Türkiye'nin gidişatının iyi gittiği dönemler. Biz çok iyi biliyoruz ki Gezi kalkışmasının amacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ,o zaman Başbakandı, Cumhurbaşkanı olmasını engellemekti. Çok net bir organizasyondu. Ve hepimiz çok iyi biliyoruz. Kitlelerin aylarca mobilize olması bu işin örgütlü olduğunun en net delilidir." ifadelerini kullandı.

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