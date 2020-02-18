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18.02.2020

Gezi bir darbe girişimi miydi? Gezi Davası'ndaki karar ne anlama geliyor? |Video

Gezi Parkı Davası'nda verilen şaşırtıcı karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Gezi Davası’ndaki karar ne anlama geliyor? Gezi bir darbe girişimi miydi? FETÖ 'Gezi Olayları'nın neresindeydi? Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında süreci aktardı. Kıran, "Gezi kalkışması Fetullahçı Terör Örgütü’nün polis ve yargı ayağıyla desteklendiği AK Parti hükümetini devirmek için gerçekleştirilen sokak hareketleriydi. O dönemin FETÖ’cü savcıları ve polisleri Gezi Parkı’nda 3 ağacın sökülüp taşınmasını bahane ederek 22 gün boyunca Gezi Parkı’nı işgal ettiler ve 79 ile bu kalkışma sürdü. FETÖ açıktan bu kalkışmaya destek verdi." ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı Davası'nda verilen şaşırtıcı karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Gezi Davası'ndaki karar ne anlama geliyor? Gezi bir darbe girişimi miydi? FETÖ 'Gezi Olayları'nın neresindeydi? Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında süreci aktardı.

FETÖ GEZİ OLAYLARININ NERESİNDEYDİ?

Kenan Kıran, "Gezi kalkışması Fetullahçı Terör Örgütü'nün polis ve yargı ayağıyla desteklendiği AK Parti hükümetini devirmek için gerçekleştirilen sokak hareketleriydi. O dönemin FETÖ'cü savcıları ve polisleri Gezi Parkı'nda 3 ağacın sökülüp taşınmasını bahane ederek 22 gün boyunca Gezi Parkı'nı işgal ettiler ve 79 ile bu kalkışma sürdü. FETÖ açıktan bu kalkışmaya destek verdi. Sokakları işgal eden barikatlar kuran ve Gezi Parkı olaylarının zirvede olduğu dönemde Dolmabahçe Camii işgal edilmişti o gece İnönü Stadı'nın orda 8 tane birbirine geçmeli barut tüpü hazırlanmıştı patlatılmak istendi. Yine o gece Başbakanlık Çalışma Ofisi açıkça işgal edilmek istendi." ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı Davasında karar çıktı! Avukat Yasin Şamlı A Haber canlı yayınında kararı değerlendirdi |Video GEZİ PARKI DAVASI'NDA KARAR ÇIKTI! AVUKAT YASİN ŞAMLI A HABER CANLI YAYININDA KARARI DEĞERLENDİRDİ |VİDEO
Son dakika: Gezi Parkı Davasında karar verildi! SON DAKİKA: GEZİ PARKI DAVASI'NDA KARAR VERİLDİ!

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