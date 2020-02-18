Osman Kavala kimdir? Hakkında beraat kararı verilen Osman Kavala kim?

Osman Kavala kimdir? Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi. Gezi Parkı olayları sürecinde neler yaşandığını Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran açıkladı. Peki, Osman Kavala kimdir?

Osman Kavala kimdir? Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Osman Kavala beraat etti. Beraat kararının ardından, Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran bu kararın ne anlama geldiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OSMAN KAVALA KİMDİR?

Gezi kalkışmasıyla ilgili iddianamede hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Osman Kavala'yla ilgili çarpıcı tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Kavala'nın Gezi Parkı eylemleri sırasında başta gaz maskesi olmak üzere yiyecek ve içecek temini için banka hesabı açtırdığı belirlenmişti. Kavala'nın Gezi Parkı eylemlerinin başlangıç aşamasında hükümeti baskı altına alabilmek için ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı olağan toplantıda sipariş soru sordurttuğu ortaya çıkmıştı.

Kavala'nın telefonunda 'ABD Büyükelçiliği Yuri' şeklinde kayıtlı kişiyle yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Washington'daki bağlantılarını kullanarak harekete geçtiği belirlenmişti. Kavala'nın o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, 'Bunu Cumhurbaşkanı da yaptırmamak lazım' ifadeleri de telefon tapeleri arasında iddianamede yer almıştı.

İddianamede Gezi kalkışması ve devamındaki faaliyetlerin Kavala tarafından nasıl finanse edildiği 2 şüphelinin yaptıkları telefon görüşmesine yansımıştı. Cemrecan A. ve İlayda A.'nın aralarında yaptıkları görüşmelerde Osman Kavala'dan nasıl para isteneceğine ilişkin hangi metodu uygulayacakları tartışılıyor.. Görüşmede, ' Kavala'nın sekreterini arasana para lazım. Parayı aldıktan sonra da dayanışma yemeği var diyerek bilet sat. Yolumuzun üstü zaten Osmanbey'deyiz. Giderken uğrarız oradaysa koparırız para. Ortak onun işleyişini biliyorum. Adama gidiyorsun adam diyor ki şu gün şu saatte gelin paranızı vereyim" ifadeleri geçiyor.