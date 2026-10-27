CHP'nin adayı kim olacak? Ankara kulislerinde konuşulan profil ortaya çıktı!

Gürsel Tekin'in "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli" açıklaması Ankara kulislerini hareketlendirdi. İsim henüz açıklanmazken, A Haber'in ulaştığı özel kulis bilgilerine göre adayın profili netleşmeye başladı: Profesyonel siyasetçi olmayan, hayatın içinden gelen, dünyayı bilen ve ekonomiye hâkim bir isim! Peki CHP kimi işaret ediyor? A Haber ekranlarında konuşan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, adayın henüz belirlenmemiş olabileceğine dikkat çekerek CHP'nin bu çıkışının siyasi bir taktik olabileceğini söyledi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda ise aday tarifine sert sözlerle tepki gösterdi.