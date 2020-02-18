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18.02.2020
Son dakika: Osman Kavala hakkında gözaltı kararı!
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Gelişmeyi Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman, A Haber ekranlarında duyurdu.
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