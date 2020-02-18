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18.02.2020

Gezi Parkı Davası'nda karar çıktı! Avukat Yasin Şamlı A Haber canlı yayınında kararı değerlendirdi |Video

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanıklı davada çıkan karar çıktı. Mahkeme heyeti tüm sanıkların beraatine karar verirken, davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmetti. Avukat Yasin Şamlı, A Haber canlı yayınında alınan kararı değerlendirdi. Şamlı, "Yerel mahkemenin karar vermiş olması dosyanın son erdiği anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanıklı davada çıkan karar çıktı. Mahkeme heyeti tüm sanıkların beraatine karar verirken, davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın da tahliyesine hükmetti. Avukat Yasin Şamlı, A Haber canlı yayınında alınan kararı değerlendirdi.

DOSYANIN SONA ERDİĞİ ANLAMINA GELMEZ

Avukat Yasin Şamlı, "Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor. 'Gezi Olayları' Türk siyasi hayatına açık bir müdahaleydi bunda hiçbir şüphe yok, tartışılacak bir şey de yok. Zaman geçtikçe bu nüksederek devam etti en son 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle noktalandı. Dolayısıyla Türk siyasi hayatına açık bir müdahale olduğunu öncelikle tespit etmek gerekiyor. Bu somut dosyaya gelince, bir hukukçu olarak net bir şeyler söyleyebilmek için mahkeme kararının isabetli olduğunu ya da olmadığını söyleyebilmek için dosyayı dosyadaki delilleri bilmek gerekiyor. Bu anlamda dosyaya hakim değilim. Ama süreç açısından şunu ifade etmek gerekir yerel mahkemenin karar vermiş olması dosyanın sona erdiği anlamına gelmez bundan sonra istinaf ve temyiz aşamaları var yani kararı doğru bulmayan taraflar karara itiraz edip kararın kaldırılmasını veya bozulmasını talep edebilir" ifadelerini kullandı.

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