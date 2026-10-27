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Emekliye refah payı ve yeni maaş düzenlemesinde geri sayım! AK Partili isimden A Haber'de kritik mesaj
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Emekliye refah payı ve yeni maaş düzenlemesinde geri sayım! AK Partili isimden A Haber'de kritik mesaj

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş iyileştirmesi ve refah payı düzenlemesine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Develi, canlı yayında yaptığı değerlendirmelerde; masadaki çok boyutlu formülleri, çalışan ve çalışmayan emekliler arasındaki dengeyi, bütçe imkanlarını ve yeni yıl itibarıyla hayata geçirilmesi planlanan artış takvimini ayrıntılarıyla paylaştı.

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