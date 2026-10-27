Bursa'da sağanak dereyi taşırdı: Evler çamur deryasına döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından Marmara Bölgesi genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu. Gece saatlerinde başlayıp sabaha karşı derenin taşmasıyla sokakları basan sel suları ve dağlardan inen tonlarca çamur, mahalle meydanını adeta balçık deryasına çevirdi. Vatandaşların panikle kendilerini sokağa attığı felaket sonrası belediye ve sosyal hizmet ekipleri bölgede teyakkuza geçti.