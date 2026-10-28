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İsrail seçimlerinde kritik tablo! İşte koalisyon senaryoları
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İsrail seçimlerinde kritik tablo! İşte koalisyon senaryoları

İsrail'de sandıktan çıkan son sonuçlar ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun meclisteki güç kaybı bölge dengelerini yeniden hareketlendirdi. Sandık tablosunu ve kurulabilecek koalisyon senaryolarını A Haber ekranlarında analiz eden Siyaset Bilimci Elif Şahin, Netanyahu'nun gerilemesinin Filistin ve Gazze politikalarında köklü bir değişim anlamına gelmediğini vurguladı. Şahin İsrail muhalefetinin de benzer bir saldırgan çizgiyi benimsediğine işaret etti.

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