Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz dosyasında yeni gelişme!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hikayesinde sıcak gelişmeler yaşandı. Akdeniz anemisi nedeniyle ilik nakline ihtiyaç duyan Hamid'in, biyolojik babası olduğu öne sürülen kişiyle görüşmesinin ardından gözler DNA testi ve tedavi sürecine çevrilmişti. Müge Anlı, 27 Ekim 2026 tarihli canlı yayında Hamid Yorulmaz dosyasına ilişkin son gelişmeleri açıkladı.