Emekliye yıl sonu müjdesi! Başkan Erdoğan duyurdu: Kök maaş ve gelir adaleti için tarihi adım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından milyonlarca emeklinin beklediği müjdeyi vererek mali imkanların oluşturulduğunu ve sene sonuna kadar Meclis takdiriyle kapsamlı bir yasal düzenlemenin hayata geçirileceğini açıkladı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tarihi düzenlemenin detaylarını masaya yatırarak kök maaş, taban maaş makası ve prim gün sayısına göre kademeli artış formüllerini tek tek anlattı.