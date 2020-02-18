18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Osman Kavala hakkında gözaltı kararı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
OSMAN KAVALA HAKKINDA GÖZALTI KARARI!

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Gezi Olayları" olarak bilinen ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini hedef alan kalkışma girişiminin soruşturulması kapsamında, eylemleri planlayan, yöneten ve yönlendiren bir kısım şüpheliler hakkında Başsavcılıkça 19 Şubat 2019 tarihinde iddianameyle kamu davası açıldığı hatırlatıldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Şubat tarihli kararıyla, hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık 'nın tahliyesine karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ANAYASAL DÜZENİ BOZMAYA TEŞEBBÜS SUÇUNDAN GÖZALTI KARARI
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin 18 Şubat tarihli kararıyla, hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anılan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup, kararın gerekçesinin yazılmasını müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir."

NE OLMUŞTU?
Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tahliyesine karar veren mahkeme, yurt dışındaki sanıklar hakkındaki davanın düşürülmesine, tüm sanıkların beraatine hükmetmişti.

Son dakika: Başsavcılıktan Gezi Parkı beraatlerine ilişkin flaş açıklama SON DAKİKA: BAŞSAVCILIKTAN GEZİ PARKI BERAATLERİNE İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA
Perde arkasındaki aktör: George Soros! Gezi Parkı'nda da devredeydi PERDE ARKASINDAKİ AKTÖR: GEORGE SOROS! GEZİ PARKI'NDA DA DEVREDEYDİ
İşte Gezi Parkı terörünün Türkiye'ye maliyeti! Tahliye kararlarına tepki yağdı İŞTE GEZİ PARKI TERÖRÜNÜN TÜRKİYE'YE MALİYETİ! TAHLİYE KARARLARINA TEPKİ YAĞDI
Skandal Gezi Parkı kararına hukukçulardan ilk yorum: Doğrudan seçilmiş hükümete karşı girişilen bir kalkışmadır | Video SKANDAL GEZİ PARKI KARARINA HUKUKÇULARDAN İLK YORUM: DOĞRUDAN SEÇİLMİŞ HÜKÜMETE KARŞI GİRİŞİLEN BİR KALKIŞMADIR | VİDEO
Son dakika: Gezi Parkı Davası'nda karar verildi! SON DAKİKA: GEZİ PARKI DAVASI'NDA KARAR VERİLDİ!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN